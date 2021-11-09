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В США изобрели регенерирующую пленку для защиты автомобилей от царапин
Общество

Уникальное изделие представили на выставке в Шанхае. Защитная пленка может быть использована для быстрой покраски автомобиля, а также для того, чтобы избавиться от небольших повреждений, которые образуются на поверхности транспортного средства после мойки или из-за вылетевших из-под колес камней.

«После нанесения пленки на корпус автомобиля можно не беспокоиться о мелких царапинах после мытья автомобиля. Мы оставляем машину на солнце, и пленка сама убирает царапину. Таким образом поверхность всегда остается гладкой», — объяснил генеральный менеджер компании-разработчика У Мэн.

Также компания представила термоизоляционную пленку для стекол автомобиля. Покрытие позволит снизить внутреннюю температуру машины.

«Мы также представили новую теплоизоляционную пленку, которая может обеспечить 95-процентную эффективность теплоизоляции. При испытании в одинаковых условиях, разница температуры в салонах покрытого пленкой автомобиля и обычной машины составляла от пяти до десяти градусов», — отметил У Мэн.

Как заверяет производитель, изделие способно увеличить потенциальный пробег автомобиля.

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