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Залп пушки Петропавловской крепости дал старт Международному жилищному конгрессу в Петербурге
Общество
Залп пушки Петропавловской крепости дал старт Международному жилищному конгрессу в Петербурге
function.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 9 ноября. Эхо выстрела пушки Петропавловской крепости возвестило о том, что в полдень 9 ноября в Петербурге стартовал Международный жилищный конгресс. Его работа продлится до 12 ноября.

В торжественном открытии мероприятия, посвященного рынку недвижимости России, приняли участие председатель наблюдательного совета Конгресса, депутат Государственной думы РФ VI и VII созыва, председатель профсоюзов России (СОЦПРОФ) Сергей Вострецов, председатель оргкомитета Конгресса Владимир Николаев, а также спонсоры и партнеры форума.

Залпами пушки Нарышкина бастиона принято отмечать самые важные события в жизни Санкт-Петербурга и всей России. Таким и является Международный жилищный конгресс. Выстрел из орудия в честь начала его работы уже стал доброй традицией, сообщил Вострецов.

Ранее председатель объединения профсоюзов «Соцпроф» выступил с критикой идеи сократить рабочий день в России с восьми до семи часов.

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петербург вострецов международный жилищный конгресс
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