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Daily Express: крупные учения ВМФ РФ в Черном море стали предостережением для США и НАТО
Армия
Daily Express: крупные учения ВМФ РФ в Черном море стали предостережением для США и НАТО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Лондон, 9 ноября. Рост активности кораблей НАТО (и в первую очередь США) в Черном море вызвал решительную ответную реакцию Москвы, полагают аналитики британского издания Daily Express.

В настоящее время в акватории Черного моря находятся сразу два крупных корабля ВМС США, флагман Шестого флота USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter, они прошли Босфор и Дарданеллы около недели назад, пишут эксперты Daily Express. Россия взяла на сопровождение оба американских корабля силами и средствами Черноморского флота (ЧФ), а также предостерегла НАТО от любых провокаций проведением крупных учений своего ВМФ.

«Русские показали свою силу, как бы говоря, что не боятся кораблей НАТО и готовы отреагировать на возможные инциденты», — отмечается в публикации.

Действия российских кораблей и подводных лодок в Черном море, а также полеты истребителей и штурмовиков морской авиации ЧФ стали очевидным предупреждением западным странам. Суть этого предостережения заключается в незыблемости российских границ в Черноморском регионе и опасности любых вооруженных провокаций в исполнении кораблей или самолетов НАТО, расшифровали авторы Daily Express значение масштабных маневров российского флота.

Ранее стали известны причины наращивания Альянсом военной активности у западных рубежей России. Об отношении главы Минобороны РФ Сергей Шойгу к визитам боевых кораблей НАТО в Черное море информировал телеканал «360».

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