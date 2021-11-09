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Ксения Бородина растрогала мать до слез подарком стоимостью выше 2 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Ксения Бородина растрогала мать до слез подарком стоимостью выше 2 миллионов рублей
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 9 ноября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина порадовала мать дорогостоящим подарком. Знаменитость преподнесла женщине на день рождения презент, который обошелся в сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

Бородина поделилась кадрами с празднования дня рождения матери в Instagram Stories. В честь знаменательной даты виновница торжества и ее близкие отправились в один из столичных ресторанов. Телеведущая показала, как подарила женщине красный пакет с надписью Cartier, внутри которого оказалась завернутая в белую бумагу коробка.

«Я даже боюсь, я даже не ожидала», — приговаривала мать знаменитости, разворачивая подарок.

В коробке лежали часы из розового золота, украшенные бриллиантами. согласно информации на сайте Cartier, такое ювелирное изделие стоит 2 150 000 рублей. Бородина растрогала мать до слез дорогостоящим подарком.

«Это моя мечта детства!» — призналась виновница торжества, надев роскошные часы на руку.

Ксения Бородина растрогала мать до слез подарком стоимостью выше 2 миллионов рублей
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Подарок понравился не только матери телеведущей, но и ее старшей дочери. Знаменитость пообещала подарить девочке такие же часы, когда той исполнится 18 лет.

Ксения Бородина принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Блогеру довольно долго не удавалось заслужить похвалу судей, но в прошлом выпуске ведущая наконец поразила жюри. Знаменитость вышла на лед в образе женщины-вамп.

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