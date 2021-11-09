Госдума в первом чтении проголосовала за проект нового закона о региональной власти

Москва, 9 ноября. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект нового базового закона о региональной власти. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Документ определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для управленцев — пять лет.

Плюс ко всему проект закона предусматривает, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти». Их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее подписал распоряжение, в котором раскритиковал работу региональных чиновников по реализации национальных проектов.