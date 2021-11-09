Продюсер кинокартины «16-й» Кен: «Фильмы в ироничном свете проверяют общество на зрелость»

На официальном сайте киноленты «16-й» отгремела премьера фильма. Многие зрители успели в социальных сетях поделиться впечатлениями и отметить острый юмор кинокартины, хотя многие ожидали, что это будет «серьезный триллер».

В беседе с корреспондентом ФАН продюсер постпрадакшн фильма «16-й» Генрих Кен рассказал, почему картина о якобы российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США снята в «ироничном свете».

«Я считаю, что такие фильмы необходимы в нашей стране, именно они проверяют общество на зрелость — готовы ли мы к ним. Мы все очень серьезно к себе относимся, а человек, который способен на иронию и смотреть на себя с юмором, считается вменяемым. Фильмы, которые в ироничном свете показывают какие-то события, несут любому обществу только пользу», — прокомментировал продюсер.

Кадр из фильма « 16-й» /

Фильм-исповедь «16-й» рассказывает о выборах президента США в 2016 году. В центре комедии стоит команда из 16 молодых людей, которые якобы «повлияли» на политику Штатов. Технический показ фильма состоялся 7 ноября на сайте проекта. Официальная премьера в России прошла 8 ноября.

Ранее продюсер фильма Сергей Щеглов рассказал о главной задумке картины. По его мнению, в комедии может говориться о тех недостатках, которые происходят в другой стране.