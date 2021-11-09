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Латвийский антифашист Корен: нацисты разжигают истерию из-за мигрантов из Белоруссии

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 14:14
Политика
Латвийский антифашист Корен: нацисты разжигают истерию из-за мигрантов из Белоруссии
Global Look Press  /  Patrick Pleul

Санкт-Петербург, 9 ноября. Праворадикальные провластные нацистские силы Латвии разжигают истерию вокруг миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом заявил прибалт-антифашист Иосиф Корен.

Общественный деятель проанализировал обстановку на границе Евросоюза и Белоруссии в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Корен отметил возросшую активность нацистских провластных движений в стране, которые пытаются внушить простым прибалтам, что вместе с потоком нелегалов из Ирака наступит настоящий Апокалипсис. Однако конец света если и случится, то точно не сегодня, уверен антифашист.

«В Латвию идут (беженцы. — Прим. ФАН), но в минимальном количестве. Как к Апокалипсису в Латвии к этому не относятся. Но, опять же, есть популистские заявления. Это связано с пронацистскими радикальными настроениями. Все это совершенно омерзительная вещь: когда раздуваются национальные настроения, чтобы поднять свой электорат и сохранить власть. Но в обществе к этому относятся достаточно ровно», — раскрыл Корен истинное отношение прибалтов к нелегалам и ситуации в стране.

Латвийский антифашист Корен: нацисты разжигают истерию из-за мигрантов из Белоруссии
slovodel.com /

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС вышел на новый уровень напряженности после того, как к границам Польши направилась многочисленная колонна беженцев. Нелегалы — в основной своей массе курды и езиды из Ирака — приняли ряд попыток прорыва границы, но им помешали вставшие живым щитом полицейские.

Официальная Москва также прокомментировала сложившуюся на границе с Польшей и Прибалтикой обстановку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ЕС отказаться от политики двойных стандартов и принять полную ответственность за произошедшее, а также оказать Белоруссии финансовую поддержку по примеру Турции.

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Все новости / Политика / Латвийский антифашист Корен: нацисты разжигают истерию из-за мигрантов из Белоруссии
Иосиф Корен беженцы Латвия мигранты белоруссия нацизм кризис патриот прибалтика нелегалы фашизм пресс-центр
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