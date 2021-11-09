Самым грязным местом в самолете оказался задний карман сидения

Москва, 9 ноября. Среди самых грязных частей самолета названы задний карман сидения, столик, бортовой чайник и туалет. Во всех этих местах лучше использовать антибактериальные салфетки, передает портал Karliam.

Многие люди путают задний карман сидения с пакетом для мусора. Именно поэтому он очень часто такой грязный. На втором месте располагается столик — его часто трогают, а некоторые родители еще и используют, чтобы пеленать своих детей.

Многие стюардессы сами пьют из бортового чайника, так что чистым это место назвать никак нельзя. Кроме этого, грязными считается ковролин, по которому ходят люди. А уж о туалете и говорить нечего.

Поддержание гигиены особенно важно в связи с пандемией коронавируса. Соблюдение чистоты может помочь сдержать распространение инфекции. В частности, медики рекомендовали чаще пользоваться ополаскивателями для рта с цетилпиридиния хлоридом, ведь его эффективность против коронавируса, как сообщалось, близка к 100%.