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Самым грязным местом в самолете оказался задний карман сидения

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 14:04
Общество
Самым грязным местом в самолете оказался задний карман сидения
pixabay.com  /  funfunfun

Москва, 9 ноября. Среди самых грязных частей самолета названы задний карман сидения, столик, бортовой чайник и туалет. Во всех этих местах лучше использовать антибактериальные салфетки, передает портал Karliam.

Многие люди путают задний карман сидения с пакетом для мусора. Именно поэтому он очень часто такой грязный. На втором месте располагается столик — его часто трогают, а некоторые родители еще и используют, чтобы пеленать своих детей.

Многие стюардессы сами пьют из бортового чайника, так что чистым это место назвать никак нельзя. Кроме этого, грязными считается ковролин, по которому ходят люди. А уж о туалете и говорить нечего.

Поддержание гигиены особенно важно в связи с пандемией коронавируса. Соблюдение чистоты может помочь сдержать распространение инфекции. В частности, медики рекомендовали чаще пользоваться ополаскивателями для рта с цетилпиридиния хлоридом, ведь его эффективность против коронавируса, как сообщалось, близка к 100%.

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