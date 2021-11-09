Шойгу поручил включить фильм о летчике Пешкове в перечень обязательных к просмотру в ВС РФ

Москва, 9 ноября. Художественный фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове будет включен в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр выразил уверенность, что кинолента о подвиге подполковника Олега Пешкова в Сирии будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

«В широкий прокат выходит художественный фильм «Небо», который снят при поддержке министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике», — сказал Шойгу.

Фильм «Небо» повествует о событиях, которые произошли в северной части Сирии в 2015 году. В основу картины легла история гибели летчика Олега Пешкова, а также спасения штурмана Константина Мурахтина. Премьера киноленты состоится 18 ноября.