Артист Джигурда подсказал актрисе Бузовой, как утереть нос директору МХАТа имени Горького

Генеральный директор МХАТа имени Горького специально «слил» спектакль «Чудесный грузин», поскольку постановку из зависти критиковали многие деятели театра и кино. Таким предположением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Ранее стало известно, что телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова, несмотря на отмену спектакля «Чудесный грузин» с ее участием, требует от руководства МХАТа имени Горького выплатить ей порядка полумиллиона рублей.

«Напоминаю, что был изначально за “внученьку”, “богиню” Оленьку Бузову, и сейчас на ее стороне. Я понимаю, что происходит. Определенная часть театральной и киношной общественности критиковала этот проект, несмотря на то что зал был переполнен во время премьеры. Директор просто “слил” спектакль, распространив информацию о том, что билеты не куплены. Я считаю непорядочным поступок директора МХАТа, поскольку интерес зрителей был и остается. Профессионалы со своей точки зрения могут быть правы, но при этом большинство из тех, кто критиковал Ольгу Бузову за роль, не видели самого спектакля и судили по репетиционным кусочкам, которые кто-то “слил” в прессу. Тот же Стас Садальский сначала высказывался негативно, а потом побывал на спектакле и отдал должное Ольге Бузовой», — сказал артист.

Никита Джигурда поделился своим отношением к сложившейся на сегодняшний день ситуации между звездой и руководством МХАТа имени Горького.

«По большому счету это свинство со стороны директора. Как там решит суд — это другой вопрос, но я Ольгу поддерживаю. […] Справедливо будет вернуть спектакль и заплатить по контракту Ольге Бузовой, хотя я прекрасно понимаю, что можно вернуть спектакль и не продавать билеты, опять сказав, что никто их не покупает», — отметил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Кроме того, актер призвал свободных продюсеров и спонсоров помочь в реализации нового проекта.

«Со своей стороны, я бы не отказался сыграть в одном спектакле с Ольгой Бузовой. У меня есть к ней предложение, но понятно, должны заинтересоваться продюсеры. Это чеховская пьеса “Медведь”. Когда-то великие Михаил Жаров и Ольга Андровская играли в кино [по этой пьесе]. Эта комедия, на мой взгляд, современно звучащая, об отношениях мужчины и женщины. Мы бы с Олей сделали замечательный спектакль. Дабы поддержать Ольгу, я готов к сотрудничеству и доказать тем, кто Ольгу не любит, что она профессионал, так сказать, в разных ипостасях. Мы могли бы утереть нос директору МХАТа и другим хейтерам и завистникам Оленьки», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН предрек Ольге Бузовой славу наравне с Мадонной. По его мнению, телеведущая сможет добиться мирового признания при должном трудолюбии.