Жители ЦАР массово требуют отзыва мандата миротворцев ООН: репортаж корреспондентов ФАН

Жители Центральноафриканской Республики вышли на массовый митинг, во время которого потребовали срочного отзыва мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Сотни людей подписали петицию за вывод миротворцев с территории республики.

Очередную волну протестов спровоцировал инцидент у президентского дворца, во время которого погиб 15-летний подросток. О том, как прошла демонстрация, а главное — почему общество сплотилось против тех, кто, казалось бы, должен его защищать, читайте в репортаже специальных корреспондентов Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Точка кипения

Демонстрация состоялась у ворот военной базы египетского контингента международной организации. По словам наших корреспондентов, это была одна из самых массовых акций протеста за последнее время. В мероприятии участвовало несколько сотен человек, причем многие приезжали из соседних городов и деревень.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Население, возмущенное наплевательским отношением ООН к жизням рядовых центральноафриканцев, требовало справедливого наказания за гибель 15-летней Люмьер, расследования других преступлений МИНУСКА и срочного отзыва мандата миротворческой миссии.

«После приезда в ЦАР мы наблюдали восхитительную и в то же время ужасающую картину. Касаемо первого могу сказать, что я увидел удивительное сплочение местных жителей, и не против кого-то, а против миротворцев, прибывших сюда, простите за тавтологию, творить мир. «Голубые каски» находятся в республике уже несколько лет, за это время их присутствие стало обузой для всей страны. И вот здесь мы коснемся второго. В прошедший понедельник миротворцы сбили девочку Люмьер. Это не просто трагедия для ее матери-одиночки, братьев и сестер, любящего дяди, ее одноклассников, близких и друзей. Это еще одна запятая в череде трагедий, совершаемых контингентом МИНУСКА. Да, конечно же, это ДТП произошло не умышленно. Несчастный случай, как и другие до этого. Однако, судя по активности демонстрантов, они хотят избавиться от ранее упомянутого знака препинания и заменить его на точку. Потому что они уже дошли до точки кипения», — передает Александр Васильев с места событий.

Присутствующий на митинге лидер общественной организации «Центральноафриканская синергия» Эулоге Доктрове Кои сообщил, что по всей республике проводится сбор подписей за немедленную депортацию всех сотрудников иностранной миссии. Впоследствии результаты намерены передать высшему руководству. По мнению активистов, это станет отличным показателем того, что «голубым каскам» в ЦАР не рады.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Вышедшие на улицы Банги люди пели гимн и маршировали с фотографиями погибшей девочки. Также они подготовили к демонстрации плакаты с лозунгами: «МИНУСКА — убийцы», «Требуем вывода контингента ООН», некоторые надевали футболки с надписью: «Нужна немедленная депортация преступников».

«На самом деле, очень странно видеть, как проводятся митинги и похороны здесь, в Центральноафриканской Республике. Люди здесь с улыбкой и танцами выражают самые тяжелые чувства. Например, мы были на прощании с погибшей Люмьер, там люди пели и танцевали под бодрую музыку, в то время как неподалеку стоял гроб, рядом с которым сидели навзрыд оплакивающие погибшую девочку родственники. Так и на митингах: люди радостно прыгают с самодельными плакатами "МИНУСКА – убийцы", а потом в таком своеобразном танце, объединяют всех протестующих. Они рады, что сплотились против такого сильного противника и могут дать ему отпор пока хотя бы так. Ну и еще рады, нашему присутствию, и что мы можем осветить их протест и передать как можно дальше», — рассказал Васильев.

В понедельник, 1 ноября, автобус с египетским контингентом многопрофильной миссии прорвался на территорию дворца президента Фостен-Арканжа Туадера и попытался провести фото- и видеофиксацию объекта, что запрещено законом ЦАР.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Охранявшие резиденцию гвардейцы приказали нарушителям прекратить съемку, но водитель МИНУСКА проигнорировал требования военнослужащих, развернул машину и рванул к выезду из резиденции. Дежурные бойцы сделали несколько предупредительных выстрелов и, поняв, что миротворцы на это не реагируют, открыли огонь по колесам автобуса.

Покидая объект, шофер насмерть сбил 15-летнюю девочку, которая прогуливалась неподалеку. Ее тело протащило около 20 метров, в результате чего Люмьер получила несовместимые с жизнью увечья.

«Послужной список» МИНУСКА

Инцидент вызвал волну негодования у населения, которое устало от постоянных преступлений членов МИНУСКА. Жители раздражены многочисленными нарушениями со стороны сотрудников миссии, о которых люди неоднократно сообщали на специальную горячую линию «1320».

Миротворцев обвиняют в ряде смертельных ДТП, игнорировании бесчинств боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), финансировании и взаимодействии с радикалами, использовании воздушного транспорта для переброски членов бандформирований, установке противопехотных мин, запрещенных в ЦАР оружейным эмбарго Совбеза ООН и из-за которых страдают гражданские, и во многом другом.

Более того, представители общественных организаций Центральноафриканской Республики утверждают, что неэффективность ООН не раз приводила к гибели мирных жителей.

«Гнев и непонимание — чувства, которые сейчас испытывает население ЦАР по отношению к сотрудникам многопрофильной миссии. "Голубые каски" не упускают ни единого случая, чтобы нарушить условия мандата. Они не занимаются защитой гражданских. Вместо этого, напротив, миротворцы с радостью наблюдают за гибелью невинных», — возмутились ранее авторы новостного издания Over Blog.

МИНУСКА также критикуют за то, что ее персонал не справился с радикальными формированиями, хотя миссия работает в ЦАР более 9 лет. Кроме того, сотрудников ООН неоднократно ловили на пособничестве боевикам.

wikipedia.org / Public Domain

«Как я уже отмечал выше, ситуация с многопрофильной Миссией ООН в ЦАР уже набила оскомину центральноафриканцам. То есть ладно бы это могло касаться только военных. Солдат, знающих, что они могут погибнуть во время боевых действий. Но нет. Это, в первую очередь, затрагивает как раз мирных граждан: они страдают от миротворцев. От их безалаберного отношения к тем, кого они пришли защищать. Судя по набирающим активность митингам и нарастающему количеству демонстрантов, все это будет только учащаться и расширяться. На последней акции возле штаба ООН люди несли фотографию погибшей Люмьер. Не удивлюсь, что ее образ станет символом для движения протестующих. Только таких погибших по несчастному случаю сотни, как рассказал недавно пресс-атташе президента Альберт Ялоке Мокпем. А это значит, что поводов для выхода людей на протест — сотни, и центральноафриканцы спросят у "голубых касок" за каждого убитого», — заключил специальный корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Реакция ООН

Сразу после инцидента у резиденции главы государства, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш без предварительного разбирательства попытался защитить сотрудников миссии и переложить вину за инцидент на военнослужащих национальной армии (FACA). Чиновник бездоказательно обвинил гвардейцев в преднамеренном нападении на миротворцев и потребовал от Банги привлечь их к ответственности.

При этом он умолчал, что его сотрудники виновны в гибели ребенка.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Таким образом чиновник проигнорировал официальную позицию внешнеполитического ведомства ЦАР, которое после тщательно проведенного расследования выпустило заявление. В коммюнике указано, что египетский контингент нарушил ряд законов республики, а именно: самовольно проник на территорию закрытого объекта, производил его съемку, не выполнил приказ военных, скрылся с места происшествия и спровоцировал ДТП, в котором погиб ребенок.

#DiplomatieRCA????????

Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l'Etranger pour rétablir les faits sur l'incident du 1er Novembrz 2021 à proximité de la Résidence du Président de la République. Centrafricaine.https://t.co/bD7DBbXSjv pic.twitter.com/WoPSNOPcDj — Sylvie Baïpo Temon (@SylvieBAIPO_RCA) November 3, 2021

Подозрительным выглядит и отказ руководства миссии ООН от предложения официального Банги о создании объединенной группы, которая должна разобраться в причинах произошедшего у резиденции президента страны.

«В МИНУСКА не пожелали идти на контакт и сотрудничать с центральноафриканскими властями. Спрашивается: что скрывается за этим отказом?» — задавались ранее вопросом местные журналисты.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Примечательно и то, что, по словам пресс-атташе главы ЦАР Альберта Ялоке Мокпема, миротворцы не в первый раз пытаются проникнуть в президентский дворец и запечатлеть расположение блокпостов и охраны объекта.

Власти солидарны с народом

В то же время правительство африканского государства продемонстрировало, что в сложившейся ситуации выступает на стороне рядовых граждан. Так, премьер-министр Анри-Мари Дондра навестил семью погибшей по вине миротворцев девочки и заявил:

«Знайте, мы с Фостен-Арканжем Туадера расстроены произошедшей трагедией и приносим искренние соболезнования всем родным скончавшегося ребенка».

Чиновник напомнил, что правительство всегда остается на стороне народа, так как его защита — главная цель существования любого государства. Такого же мнения придерживается представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, который во время пресс-конференции после инцидента заявил, что национальный закон в равной мере касается всех, находящихся на территории страны, и никакая дипломатическая неприкосновенность или высокий статус не дают кому-либо права устраивать бесчинства и сопротивляться национальной армии.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

В следующий понедельник, 15 ноября, состоится заседание Совета Безопасности ООН, где решится вопрос продления мандата МИНУСКА в Центральноафриканской Республике. И в случае, если международная организация попытается сохранить присутствие контингента, несмотря на реальные потребности населения страны, можно говорить о том, что ее руководству по какой-то причине выгодно замалчивать многочисленные преступления подчиненных.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

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