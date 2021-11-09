Минобороны РФ: российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море

Москва, 9 ноября. Силы Черноморского флота ВМФ РФ контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Черноморский флот ВМФ РФ выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями американских кораблей в акватории Черного моря.

В настоящее время в Черном море находится эсминец Военно-морских сил США Porter, а также танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Корабли ВМС США прибыли в Черноморский регион для участия в многонациональных учениях НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и НАТО в Черное море демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике.