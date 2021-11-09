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Команда из Тверской области стала лучшей в Dota 2 на кибертурнире «Юнармеец в сети»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 13:43
Общество
Команда из Тверской области стала лучшей в Dota 2 на кибертурнире «Юнармеец в сети»
facebook.com  /  Dota 2

Москва, 9 ноября. Общественно-патриотическое движение «Юнармия» организовало турнир по киберспорту «Юнармеец в сети», собравший более 10 тысяч подростков в России и за ее пределами. Одним из победителей соревнований стала команда NewGen из города Зубцов Тверской области.

Как сообщила пресс-служба «Юнармии», участникам кибертурнира предложили на выбор восемь компьютерных и мобильных игр: Dota 2, World of Tanks, Valorant, Warface, WOT:Blitz, Mobile Legends, PUBG Mobile и Brawl Stars. Команда из Тверской области стала лучшей в Dota 2.

В World of Tanks победили юные игроки из Москвы, объединившиеся под названием NA SHAG VPEREDI. При этом в мобильной версии лидерам стала команда TrueFalse из Кемеровской области.

Среди соревнующихся в Warface первое место заняли игроки Stumpfe из Пермского края, Оренбургской и Иркутской областей. Лидерами в Mobile Legends признали юнармейцев команды «Я и 4 гения» из Московской области, Татарстана, Красноярского края и Калининградской области.

Команда из Тверской области стала лучшей в Dota 2 на кибертурнире «Юнармеец в сети»
Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Первую строчку после сражений в Valorant заняла команда Jettluck, состоящая из киберспортсменов Калининградской, Самарской, Ленинградской и Ростовской областей и Республики Хакасия. А в Brawl Stars лучшими признали игроков из Toxic Team (Красноярский край). Первое место не всегда доставалось командам. Например, в PUBG Mobile лидером стал Сергей Ашихмин из Ростовской области.

«Очень часто можно слышать, что компьютерные игры несут в себе только вред. Однако многие спортивные психологи считают, что тренировки, принятые в киберспорте, могут полностью исключить возникновение зависимости. Беда не в зависимости от видеоигр и интернета, а в неумении выстроить правильное отношение детей к виртуальному пространству. Движение «Юнармия» ежегодным киберспортивным турниром решает именно эту задачу и помогает юнармейцам развиваться в интересном для них направлении с пользой», — пояснил начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Ранее глава штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» Игорь Коровин назвал движение отличным социальным лифтом для молодежи. По его словам, организация помогает занять юное поколение полезной и созидательной деятельностью.

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