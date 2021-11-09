Минобороны РФ заявило о деструктивном характере военной активности США в Черном море

Москва, 9 ноября. Высокая активность американских военных кораблей в Черном море и регулярные полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США над его водами создают угрозу безопасности России и региональной стабильности. Об этом заявили представители Минобороны РФ.

Действия ВС США в акватории Черного моря имеют деструктивный характер, сообщили в российском военном ведомстве.

«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы», – сказано в опубликованном релизе.

Одной из целей активности ВС США в Черном море является «военное освоение» украинской территории и подталкивание Киева к силовому решению донбасского конфликта, отметили в МО РФ.

Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, почему Альянсу не удастся навязать России свои правила игры в Черноморском регионе. О заходе флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitnеу в Стамбул перед визитом в Черное море информировал телеканал «360».