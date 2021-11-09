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Активисты La Synergie собирают подписи за вывод миротворцев ООН из ЦАР
Весь мир
Активисты La Synergie собирают подписи за вывод миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 9 ноября. Активисты общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) собирают подписи за отзыв мандата многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Об этом сообщает Radio Lengo Songo со ссылкой на главу гражданского общества Эулоге Доктрове Кои.

По словам журналистов, в настоящее время жители республики активно выступают против присутствия миротворческого контингента на территории страны. Связанно это с недавними событиями, произошедшими у резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера, во время которых из-за действий «голубых касок» погиб ребенок.

«Мы требуем вывода МИНУСКА» — заявил Кои в коммюнике для СМИ.

В понедельник, 1 ноября, автобус с членами международной миссии прорвался на территорию дворца главы государства и попытался провести съемку закрытого объекта, что запрещено законом республики. Увидевшая это охрана постаралась пресечь незаконные действия МИНУСКА, приказала остановить транспорт и прекратить съемку.

Однако водитель проигнорировал требования военных. Он развернул машину ООН и, набирая скорость, направился к выезду из резиденции. Бойцы правительственных сил (FACA) сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам автобуса, но и это не принесло результата.

Активисты La Synergie собирают подписи за вывод миротворцев ООН из ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Вылетев за ворота объекта, шофер сбил насмерть 15-летнюю девочку и скрылся на территории базы МИНУСКА. Гибель подростка привела к настоящему социальному взрыву, во время которого население провело несколько стихийных митингов.

Центральноафриканцы требуют немедленно наказать виновных и вывести миротворцев. Особое раздражение людей вызвало игнорирование смерти ребенка и попытки руководства миссии переложить вину за произошедшее на армию ЦАР.

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