Варшава, 9 ноября. Польша рассчитывает на поддержку НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

По словам Дуды, поддержка не обязательно может быть военной, «есть и другие варианты». Также политик отметил, что обсудил сложившуюся на границе с Белоруссией обстановку не только с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, но и со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

О ситуации на границе Польши и Белоруссии высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Лаврова, ЕС должен отказаться от политики двойных стандартов и принять на себя ответственность за беженцев — большая часть из них бегут в Европу из-за военных операций коллективного Запада на Ближнем Востоке.