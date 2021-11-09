Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 15:00
14:57
Общество
Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после режима нерабочих дней
14:57
Общество
В Северодвинске скоропостижно скончался помощник мэра города Валерий Машенков
14:55
Политика
Российская журналистка Симоньян заявила, что Украина «поперхнется» ее родной Кубанью
14:53
Весь мир
Египет увеличит численность пограничных войск на границе с Израилем
14:49
Весь мир
Вице-спикер парламента Ливии потребовал изменить Закон о выборах президента
14:48
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева назвала лень вирусом, который тормозит развитие человека
14:48
Общество
Юристы Пригожина представили суду сведения о предвзятости экспертизы «Эха Москвы»
14:44
Происшествия
Неизвестные выложили подъезд к дому из надгробий под Владимиром
14:43
Общество
Экономист Реутов усомнился, что цены на продукты в магазинах Крыма снизятся на 20%
14:43
Общество
Адвокат Вербицкая-Линник прокомментировала действия приемного отца потомка Сталина
Все новости

Президент Польши Дуда обратился к НАТО с призывом о помощи в связи с миграционным кризисом
Политика
Президент Польши Дуда обратился к НАТО с призывом о помощи в связи с миграционным кризисом
Global Look Press  /  Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa

Варшава, 9 ноября. Польша рассчитывает на поддержку НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

По словам Дуды, поддержка не обязательно может быть военной, «есть и другие варианты». Также политик отметил, что обсудил сложившуюся на границе с Белоруссией обстановку не только с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, но и со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

О ситуации на границе Польши и Белоруссии высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам Лаврова, ЕС должен отказаться от политики двойных стандартов и принять на себя ответственность за беженцев — большая часть из них бегут в Европу из-за военных операций коллективного Запада на Ближнем Востоке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Польши Дуда обратился к НАТО с призывом о помощи в связи с миграционным кризисом
Анджей Дуда беженцы белоруссия польша нато
Комментировать