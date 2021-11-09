Владимир Винников: «Би-би-си — за серп и молот?»

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104-я годовщина захвата власти в России партией большевиков — захвата, известного миру как Великая Октябрьская социалистическая революция, — оказалась отмечена не только многочисленными откликами сторонников разных оттенков «левой» идеи: коммунистических, социалистических и т. д. Неожиданно в числе «симпатизантов» Великого Октября, Советского Союза, Ленина и даже Сталина выступили СМИ коллективного Запада. Правда, преимущественно в своих русскоязычных версиях. Засветился красным даже сайт Би-би-си, где 6 ноября была опубликована статья под названием «Советское или российское? Как символы СССР стали частью современной России». Ничего подобного ранее — включая такой повод, как вековой юбилей Великого Октября в 2017 году — за данным медиаресурсом, который считается общественным достоянием Соединенного Королевства, не замечалось. И этот феномен требует объяснения. Вернее, даже не объяснения, а напоминания.

Суть британской, да и в целом западной, политики лучше всего передает известная всему миру фраза лорда Генри Пальмерстона из его выступления в палате общин 1 марта 1848 года:

«У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им».

Правда, в чем заключаются эти «неизменные и вечные» интересы, он тогда не уточнил — видимо, все его слушатели в парламентском зале и без того понимали, о чем речь — о власти и господстве в Европе, а тогда это значило — и во всем мире. А рецепт власти хорошо известен со времен Древнего Рима: «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!»). Этим, собственно, всегда занимался и продолжает заниматься нынешний коллективный Запад, можно сказать — «империя Запада», созданная после Второй мировой войны и заменившая собой Британскую империю.

А «линий раздела» между людьми можно провести множество. По вере, расе, нации, этносу, богатству, партийности, «гендеру», теперь по вакцинированности и так далее. Было бы что и зачем делить. Мешали тот же Советский Союз и КПСС власти «империи Запада» — против них велась холодная война, они всячески демонизировались, а их оппоненты любого вида — от либералов до националистов — всячески поддерживались. Результат известен — «величайшая геополитическая катастрофа ХХ века», десятки «новых независимых государств», включая непризнанные. И практически везде коммунистов советского типа 30 с лишним лет выжигали, что называется, каленым железом: «Репрессии! ГУЛАГ! Сталин хуже Гитлера!» Антикоммунизм и антисоветизм считались необходимым, хотя и недостаточным, «аусвайсом» для вхождения в «цивилизованный мир».

Федеральное агентство новостей /

Правда, товарищей из КПК это касалось в меньшей мере: они, в отличие от СССР, казалось, особой опасности для интересов «империи Запада» не представляли, с Москвой враждовали, да и дешевую рабочую силу плюс сверхприбыли для «правильных» западных ТНК гарантировали. Но в какой-то момент все изменилось. Ставший «мастерской мира XXI века» Китай затребовал себе бóльшую долю мировых ресурсов, соответствующую этому статусу, а новая, уже некоммунистическая Россия «начала показывать зубы» и создавать растущую зону дискомфорта для коллективного Запада. И никакие «гибридные войны» с «цветными революциями» ее не брали. А риски «негибридной войны» в любых вариантах оказались неприемлемыми. Особенно — после появления в арсенале «русских медведей» сначала высокоточного («Калибры»), а затем и гиперзвукового оружия с эффективным радиусом действия, превышающим радиус действия авианосных ударных групп и возможности систем ПРО стран НАТО. А уж сближение России с Китаем и вовсе угрожало завершить многовековую эру западной гегемонии.

Перед лицом такой угрозы принадлежащий уже прошлому советский проект перестал в глазах Запада быть врагом, и его образ срочно начали идеализировать («Пастор Шлаг, или Светлый образ его»), противопоставляя современному российскому государству — в исполнении либералов, грабивших нашу страну в «святые» для них 90-е, и «Алексея Навального-Йельского» концепция «России жуликов и воров», что называется, не зашла. Совсем недавно образ «Союза, который мы потеряли» (по аналогии с «Россией, которую мы потеряли» перестроечных времен) продвигался по преимуществу в социальных сетях — и обязательно в сопоставлении с «отвратительной» современной Россией. Причем параллельно (хотя и в заведомо меньшем количестве) продвигались и заведомые фейки о «невыносимой жизни в СССР» — с обязательно доходящим до абсурда восхвалением нынешних реалий.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Такая связка обязательна для попыток обновления в российском обществе старой линии раскола между «коммунистами» и «антикоммунистами», только уже с обратной стороны: в 1980-е — 1990-е годы коммунистов обвиняли во всех смертных грехах, чтобы разрушить СССР, теперь же во всех смертных грехах обвиняют действующую власть, чтобы разрушить Россию. Видимо, почву для этого сочли уже подготовленной: так, в упомянутой выше публикации Би-би-си приводятся данные опроса «Левада-центра»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) от февраля 2020 года, то есть еще до начала пандемии COVID-19, согласно которому более 76% населения РФ «согласны» или «скорее согласны» с тем, что советская эпоха была лучшим временем в истории России.

Теперь к этой «игре в четыре руки» постепенно подключаются медиа-тяжеловесы коллективного Запада, где, кстати, «красная» идея в ее неотроцкистском исполнении — например, «радикального» крыла в Демпартии США — становится все более влиятельной. Похоже, что после спада ковидных волн она будет становиться все громче и навязчивее.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента