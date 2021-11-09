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Евросоюз частично приостановил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
Политика
Евросоюз частично приостановил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
pixabay.com

Брюссель, 9 ноября. Евросоюз (ЕС) решил частично приостановить действие упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Это решение, принятое из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, не распространяется на обычных граждан Белоруссии, которые смогут продолжать пользоваться льготами в рамках соглашения о визах.

«Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией», — говорится в сообщении.

Ранее Минск предложил Брюсселю вариант решения миграционного кризиса. Власти Белоруссии посоветовали Евросоюзу составить список стран, гражданам которых будет нельзя прилетать в страну.

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