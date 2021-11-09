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Песков назвал мир и безопасность главными результатами соглашения по Нагорному Карабаху
Армия
Песков назвал мир и безопасность главными результатами соглашения по Нагорному Карабаху
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 9 ноября. Соглашение по Нагорному Карабаху позволило остановить боевые действия, а также запустить процесс восстановления региональной экономики и инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что 9 ноября 2020 года лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, в рамках договоренностей в регионе были размещены российские миротворцы, которые осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки, а также оказывают гуманитарную помощь местному населению.

Песков отметил, что данное соглашение имеет чрезвычайно важное значение, так как оно позволило остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры», — сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что в годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов между лидерами России, Армении и Азербайджана не запланировано.

Ранее стало известно, что Москва организовала очередное возвращение из Азербайджана в Армению осужденных военнопленных. Вечером 19 октября 2021 года самолет с пятью гражданами Армении вылетел из Баку и приземлился в ереванском военном аэропорту Эребуни.

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Армения россия песков азербайджан нагорный карабах
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