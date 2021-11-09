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Лавров предложил ЕС использовать опыт Турции в ситуации с нелегалами на границе Польши
Политика
Лавров предложил ЕС использовать опыт Турции в ситуации с нелегалами на границе Польши
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 ноября. Руководство Евросоюза могло бы воспользоваться опытом миграционного кризиса в Турции, чтобы разрешить ситуацию с беженцами на границе Польше и Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что усугубление миграционной обстановки в Белоруссии спровоцировали своими действиями на Ближнем Востоке именно страны коллективного Запада, которые сейчас избегают ответственности. Ситуация на границе стран ЕС должна решаться в соответствии с нормами международного права, призвал российский дипломат.

Эффективным способом выйти из кризиса станет финансовая поддержка Белоруссии по образцу Турции, чтобы официальный Минск мог поддерживать содержание беженцев на приемлемом уровне. Страны ЕС должны избегать двойных стандартов и принять ответственность за произошедшее, заключил министр.

Аналогичную точку зрения ранее высказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Польша сама несет ответственность за беженцев, костяк которых составляют иракские курды и езиды. Именно Польша была одним из самых активных участников международной военной операции в Ираке в 2003 году и приняла непосредственное участие в разрушении ближневосточного государства, напомнила Захарова.

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Все новости / Политика / Лавров предложил ЕС использовать опыт Турции в ситуации с нелегалами на границе Польши
Сергей Лавров евросоюз белоруссия польша
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