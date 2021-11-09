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Песков: Путин держит на контроле вопрос поставок товаров на Дальний Восток
Экономика
Песков: Путин держит на контроле вопрос поставок товаров на Дальний Восток
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 9 ноября. Правительство Российской Федерации занимается восстановлением стандартного режима поставок на Дальний Восток. Президент Владимир Путин следит за выполнением этой задачи. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Логистический кризис носит глобальный характер, объяснил представитель Кремля. По его словам, осложнения вызваны распространением коронавируса. Такая ситуация характерна не только для России, но и для других держав. Он добавил, что власти работают над существующей проблемой.

«По линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента», — сказал Песков.

Одним из способов сохранения регулярного сообщения может стать субсидирование авиаперелетов. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее одобрил расширение соответствующей программы для Дальнего Востока.

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