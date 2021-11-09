Публицист Мармазов указал на красные линии при обсуждении темы Украины на ТВ

ФАН представляет очередную авторскую колонку публициста Руслана Мармазова, посвященную украинской теме не российском телевидении. Напоминаем, мнение уважаемого колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Красные линии голубых экранов. Колонка Руслана Мармазова

Недавно ведущий программы «Время покажет» так завелся в прямом эфире от непомерной наглости украинского, назовем его так, эксперта Сергея Запорожского (настоящая фамилия — Куценко), что выгнал того из студии. Причем сопровождал это жесткими высказываниями из приграничной зоны цензурности.

Понятно, что ведущий выразил отношение к происходящему подавляющего большинства аудитории. По чести сказать, многие телезрители затаили дыхание в надежде, что еще и тумаков гостю отвесят. Нет, до этого дело не дошло. Но случившегося и так довольно, чтобы поразмышлять на тему о разных взглядах на поднадоевший уже украинский вопрос, на нашу историю, общую и раздельную, и на прочие детали из этого конструктора.

Прежде всего столкновение нездорового фанфаронства, с одной стороны, и гуманитарной агрессии, с другой, напомнили, что на федеральных каналах вот уже восьмой год безостановочно толкуют об Украине. И позиции в студиях представлены крайние, полярные. Причем за все эти годы никто никого ни в чем не переубедил.

Раньше эта тема кипела, теперь лишь побулькивает, давая изредка струю пара в потолок. Но никуда она с повестки дня не делась.

На уместный вопрос — мол, зачем же с Украины приглашают персон, подобных Запорожскому, который, разумеется, никакой не политолог, а обычный оппонент по вызову — ответ есть уже давно. Причем такой, в одесском стиле: ответ вопросом на вопрос — а кого прикажете звать?

Вменяемых и адекватных собеседников на Украине или перебили-пересажали, или сделают это с ними, лишь только те мелькнут в российском эфире. Удивительным образом неприкосновенностью обладают лишь самые отъявленные персонажи — наподобие того же Запорожского или недавно еще перескакивающего веселым колобком с канала на канал Вячеслава Ковтуна. Кстати, именно последние и создают рейтинги политическим ток-шоу российского ТВ.

Нельзя без подобных визави сегодня говорить об Украине, не получается. Необходимо ведь представлять в эфире не только нашу позицию, но и противоположную, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Под нашей позицией я, разумеется, понимаю позицию российскую, можно даже сказать, кремлевскую — так даже звучит весомее. Крымскую, донбасскую, всю российскую патриотическую позицию в ее пестроте, но и монолитности.

Понятно, что Запорожский или отработанный уже Ковтун, аналогичные им персоны не выражают мнение большинства украинского народа. Более того — они рупоры меньшинства.

Но меньшинства подвижного, горластого и, начиная с майданных времен, захватившего и киевские рычаги власти, и тамошние информационные площадки. Народ безмолвствует — запуган потому что. А эти куражатся, наслаждаются кратким мигом своей сомнительной звездности. Они показательные образцы!

Федеральное агентство новостей /

Условный Запорожский старательно дает понять российскому зрителю, до чего же сложно, невозможно даже, сегодня строить нормальные отношения с Украиной. На экране нам демонстрируют сгущенный, рафинированный случай во всей его неприглядности. Исключительно наглядный! Просто как карта или таблица в средней школе.

К тому же подобный оппонент дает возможность нашей стороне оттачивать свою аргументацию, приводить взвешенные доводы.

Не забываем — мы же в данном случае говорим о телевидении, а не обо всей многоуровневой борьбе на геополитической арене. Стало быть, необходима интересующая аудиторию тема, разные точки зрения, драматургия, конфликт, если угодно, ну и какие-то квалифицированные выводы.

Да-да, было бы здорово видеть головастых, а не только ротастых представителей Украины на площадках федеральных каналов. Но выше сказано, почему они там перевелись, возможно, временно. Других «запорожских» у меня для вас пока нет, короче говоря.

Надо сказать, что напропалую хамящие и не без удовольствия плюющие в наши святыни украинские гости российских голубых экранов все равно имеют внутренние сдерживающие центры. Хамят, но не доводят до ответного удара по сопатке. Плюют, но не доплевывают. Если же случается перегиб — такой, что уж совсем слишком и из ряда вон… А для того и ведущий, чтобы эксперт не зевал.

Он же не просто так, для собственного развлечения выпер Запорожского из эфира, даже слегка потолкав того в пиджак. Выразитель украинских идей позволил себе гнусные слова в адрес Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Не надо так делать. Вот просто не надо, и все тут.

Это и есть те самые красные линии, которые переступить, понятно, при желании можно, но понимая, что придется отвечать.

Одно время на российском телевидении раздражителем работал поляк Томаш Мацейчук. Тоже из дерзких. Кстати, с ним даже однажды благородно выясняли отношения в боксерском ринге. С Запорожским до ринга не дошло…

Так вот, выдворили его из России. Не Запорожского, а Мацейчука. И не за то, что он нес с экрана, а за непозволительные занятия помимо эфира.

Какая судьба ждет Запорожского — сказать сложно. Если правда, как говорят, у него есть российский паспорт, новым Мацейчуком ему не стать. Но свое отношение к воинам Великой Отечественной все равно пересмотреть придется. Свобода слова тем и отличается от вседозволенности. И на всякого хитрого Запорожского всегда найдется кто-то с винтом.

Предвижу совет читателей:

«А давайте вообще Украину уберем из российского эфира».

Оно и спокойнее будет. Можно, конечно. Но вряд ли получится. Пока, во всяком случае.