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Публицист Мармазов указал на красные линии при обсуждении темы Украины на ТВ
Общество
Публицист Мармазов указал на красные линии при обсуждении темы Украины на ТВ
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН представляет очередную авторскую колонку публициста Руслана Мармазова, посвященную украинской теме не российском телевидении. Напоминаем, мнение уважаемого колумниста является его личной точкой зрения, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Красные линии голубых экранов. Колонка Руслана Мармазова

Недавно ведущий программы «Время покажет» так завелся в прямом эфире от непомерной наглости украинского, назовем его так, эксперта Сергея Запорожского (настоящая фамилия — Куценко), что выгнал того из студии. Причем сопровождал это жесткими высказываниями из приграничной зоны цензурности.

Понятно, что ведущий выразил отношение к происходящему подавляющего большинства аудитории. По чести сказать, многие телезрители затаили дыхание в надежде, что еще и тумаков гостю отвесят. Нет, до этого дело не дошло. Но случившегося и так довольно, чтобы поразмышлять на тему о разных взглядах на поднадоевший уже украинский вопрос, на нашу историю, общую и раздельную, и на прочие детали из этого конструктора.

Прежде всего столкновение нездорового фанфаронства, с одной стороны, и гуманитарной агрессии, с другой, напомнили, что на федеральных каналах вот уже восьмой год безостановочно толкуют об Украине. И позиции в студиях представлены крайние, полярные. Причем за все эти годы никто никого ни в чем не переубедил.

Раньше эта тема кипела, теперь лишь побулькивает, давая изредка струю пара в потолок. Но никуда она с повестки дня не делась.

На уместный вопрос — мол, зачем же с Украины приглашают персон, подобных Запорожскому, который, разумеется, никакой не политолог, а обычный оппонент по вызову — ответ есть уже давно. Причем такой, в одесском стиле: ответ вопросом на вопрос — а кого прикажете звать?

Вменяемых и адекватных собеседников на Украине или перебили-пересажали, или сделают это с ними, лишь только те мелькнут в российском эфире. Удивительным образом неприкосновенностью обладают лишь самые отъявленные персонажи — наподобие того же Запорожского или недавно еще перескакивающего веселым колобком с канала на канал Вячеслава Ковтуна. Кстати, именно последние и создают рейтинги политическим ток-шоу российского ТВ.

Нельзя без подобных визави сегодня говорить об Украине, не получается. Необходимо ведь представлять в эфире не только нашу позицию, но и противоположную, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Под нашей позицией я, разумеется, понимаю позицию российскую, можно даже сказать, кремлевскую — так даже звучит весомее. Крымскую, донбасскую, всю российскую патриотическую позицию в ее пестроте, но и монолитности.

Понятно, что Запорожский или отработанный уже Ковтун, аналогичные им персоны не выражают мнение большинства украинского народа. Более того — они рупоры меньшинства.

Но меньшинства подвижного, горластого и, начиная с майданных времен, захватившего и киевские рычаги власти, и тамошние информационные площадки. Народ безмолвствует — запуган потому что. А эти куражатся, наслаждаются кратким мигом своей сомнительной звездности. Они показательные образцы!

Публицист Мармазов указывает на «красные линии» при обсуждении темы Украины на ТВ
Федеральное агентство новостей /

Условный Запорожский старательно дает понять российскому зрителю, до чего же сложно, невозможно даже, сегодня строить нормальные отношения с Украиной. На экране нам демонстрируют сгущенный, рафинированный случай во всей его неприглядности. Исключительно наглядный! Просто как карта или таблица в средней школе.

К тому же подобный оппонент дает возможность нашей стороне оттачивать свою аргументацию, приводить взвешенные доводы.

Не забываем — мы же в данном случае говорим о телевидении, а не обо всей многоуровневой борьбе на геополитической арене. Стало быть, необходима интересующая аудиторию тема, разные точки зрения, драматургия, конфликт, если угодно, ну и какие-то квалифицированные выводы.

Да-да, было бы здорово видеть головастых, а не только ротастых представителей Украины на площадках федеральных каналов. Но выше сказано, почему они там перевелись, возможно, временно. Других «запорожских» у меня для вас пока нет, короче говоря.

Надо сказать, что напропалую хамящие и не без удовольствия плюющие в наши святыни украинские гости российских голубых экранов все равно имеют внутренние сдерживающие центры. Хамят, но не доводят до ответного удара по сопатке. Плюют, но не доплевывают. Если же случается перегиб — такой, что уж совсем слишком и из ряда вон… А для того и ведущий, чтобы эксперт не зевал.

Он же не просто так, для собственного развлечения выпер Запорожского из эфира, даже слегка потолкав того в пиджак. Выразитель украинских идей позволил себе гнусные слова в адрес Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Не надо так делать. Вот просто не надо, и все тут.

Это и есть те самые красные линии, которые переступить, понятно, при желании можно, но понимая, что придется отвечать.

Одно время на российском телевидении раздражителем работал поляк Томаш Мацейчук. Тоже из дерзких. Кстати, с ним даже однажды благородно выясняли отношения в боксерском ринге. С Запорожским до ринга не дошло…

Так вот, выдворили его из России. Не Запорожского, а Мацейчука. И не за то, что он нес с экрана, а за непозволительные занятия помимо эфира.

Какая судьба ждет Запорожского — сказать сложно. Если правда, как говорят, у него есть российский паспорт, новым Мацейчуком ему не стать. Но свое отношение к воинам Великой Отечественной все равно пересмотреть придется. Свобода слова тем и отличается от вседозволенности. И на всякого хитрого Запорожского всегда найдется кто-то с винтом.

Предвижу совет читателей:

«А давайте вообще Украину уберем из российского эфира».

Оно и спокойнее будет. Можно, конечно. Но вряд ли получится. Пока, во всяком случае.

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