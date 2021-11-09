Алжир призвал к мирному урегулированию кризиса в Ливии

Алжир, 9 ноября. Председатель Национальной народной ассамблеи АНДР Ибрагим Бугали заявил о поддержке его страной политического урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь политика озвучена накануне в ходе встречи с заместителем главы Президентского совета Ливии Мусой аль-Куни. Последний находится в республике с официальным двухдневным визитом.

Бугали указал на важность проведения президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 декабря. Он призвал к объединению государственных ведомств, выводу наемников и иностранных войск с территории страны, а также продвижению усилий по национальному примирению.

В тот же день начальник Генерального штаба сил на западе Ливии генерал-лейтенант Мухаммад аль-Хаддад встретился в Триполи с алжирской делегацией. Стороны рассмотрели текущую ситуацию в области безопасности в регионе и активизацию сотрудничества в военной сфере.

Главы Египта и Франции ранее договорились о поддержке политического курса в Ливии. Они надеются, что нынешний процесс урегулирования приведет к выводу иностранных войск и наемников из североафриканской страны и успеху декабрьского плебисцита.