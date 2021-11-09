Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ после ухода Женовача

Москва, 9 ноября. Заслуженная артистка России Дарья Мороз и актер Андрей Бурковский вернулись в Московский художественный театр имени Чехова после смены руководства в учреждении. Новостью о триумфальном камбэке сообщила пресс-служба театра в Instagram.

Дарья Мороз ушла из труппы в 2020 году спустя 17 лет работы в театре. Она не раскрывала причину своего решения, отмечает Газета.ru. Осенью стало известно, что больше не продолжит работу в театре и Бурковский. При этом он не стал скрывать, почему покинул труппу. В интервью Катерине Гордеевой артист откровенно заявил, что современный театр должен быть другим, а не тем, что он делал в последние годы на легендарной площадке. Однако все изменилось с уходом Сергея Женовача, который сменил Олега Табакова на посту худрука.

«В ноябре 2021 года в труппу Московского Художественного театра имени А.П. Чехова вернулись заслуженная артистка России Дарья Мороз и актер Андрей Бурковский», — говорится в сообщении театра.

В конце октября Константин Хабенский назначен на пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. В Минкультуры заявили, что актер обладает необходимым авторитетом, чтобы объединить труппу, а долгие годы работы в МХТ дают ему обширные знания о ситуации в театре. До Хабенского театр возглавлял Сергей Женовач.