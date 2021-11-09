Замглавы Пентагона Хайди Шу: американская армия теряет технологическое лидерство

Вашингтон, 9 ноября. Стратегические противники США могут воспользоваться многочисленными проблемами американской армии и предприятий ОПК для захвата лидерства в области высоких технологий, заявила заместитель министра обороны США Хайди Шу.

При реализации подобного сценария США могут утратить военное преимущество над геополитическими соперниками, предупредила замглавы Пентагона Хайди Шу в ходе своего выступления в университете Карнеги – Меллона.

«Перед нашими вооруженными силами стоят разнообразные сложные вызовы — от изощренных кибератак до рисков в цепочках поставок, защиты от гиперзвуковых ракет и биоугроз», — заявила Шу.

По ее словам, американские вооруженные силы сталкиваются со значительным риском утраты своего глобального превосходства, и нуждаются в крупных ассигнованиях на «инновационные нужды».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об активной модернизации ядерного арсенала американской армии и подготовке объектов для его дислокации на территории европейских членов НАТО. О разработке в России уникальной ракеты-трансформера, против которой бессильные любые средства ПВО и ПРО стран Североатлантического альянса, информировал телеканала «360».