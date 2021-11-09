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Шойгу: модернизация АПЛ «Иркутск» продлит срок службы субмарины минимум на 10 лет
Армия
Шойгу: модернизация АПЛ «Иркутск» продлит срок службы субмарины минимум на 10 лет
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 ноября. Капитальный ремонт и модернизация атомной подводной лодки «Иркутск» на заводе «Звезда» позволят существенно увеличить ее ударный потенциал и сроки службы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу отметил значение ремонта АПЛ « Иркутск» в ходе селекторного совещания в Министерстве обороны РФ.

«Модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота», — отметил министр.

АПЛ «Иркутск» является представителем проекта 949А «Антей» и входит в состав ТОФ. Субмарина вооружена баллистическими ракетами, способна выполнять автономные плавания длительностью до 120 суток и погружаться на глубину в 600 метров.

В ходе того же совещания Шойгу отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на ход боевой подготовки ВС РФ. Также министр обороны РФ назвал цели визита командного корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney в Черное море, об этом сообщал телеканал «360».

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шойгу иркутск тоф апл
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