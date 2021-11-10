Психолог Миллер назвала причины развития любовного треугольника

Человеческие отношения устроены очень сложно, порой разобраться в них без профессиональной психологической помощи практически невозможно. Между людьми происходит охлаждение, недопонимание, иногда и отдаление, частые ссоры, равнодушие, нежелание слышать и слушать друг друга — все эти факторы могут испортить идиллию и привнести разлад в отношениях. Тогда и появляются в жизни новые люди и образуются любовные треугольники.

Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала о природе любовного треугольника. Она уверена, что в браке он возникает из-за супружеской скуки, невнимательности партнера, некачественного секса и по многим другим причинам.

«Если человек влюбляется и понимает, что не представляет теперь жизни без этой любви, он уходит и строит новые отношения», — подчеркнула психолог.

Специалист объяснила, в остальных случаях, когда человек не может определиться с выбором возлюбленного, треугольник, как правило, доставляет массу проблем.

«Нужно постоянно врать, выкручиваться и распределять для всех время. К тому же приходится ревновать: если ты не спишь какое-то время со своей любовницей, возможно, она спит уже с кем-то другим. Любовный треугольник не всегда состоит из трех человек. Иногда как анекдоте: «Не влезай в наш любовный треугольник, нас и так тут семеро», — сказала она.

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Психолог отметила, что любовный треугольник — это постоянная адреналиновая встряска, на которую каждый из этой цепи подсаживается, как на иглу, с которой уже не может слезть.

«Эти мучительные ожидания, ревность, жаркие переписки и яркие встречи. Но мужчина понимает: если начнет жить с этой любовницей, она станет такой же, как жена, отношения потеряют свою остроту и придется опять искать новый огонь, в котором можно будет сгорать дотла», — пояснила она.

В треугольнике страдает не только сама пара, но и причастные лица, которые живут надеждами о партнере.

«Если это не любовь, а интрижка, мужчина не уходит, а любовница ждет и верит в лучшее, теряя годы, нервы и здоровье. Итог очевиден: он остается с женой и находит замену помоложе. В лучшем случае нашей красотке на скамейке запасных достанется квартира, в худшем — только расшатанная психика. Но может попасться и горячая дамочка, которая доведет своего Василия Павловича до инфаркта постоянными истериками и ревностью», — сказала она.

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Что касается женщин, то, по мнению сексолога, представительницы прекрасного пола, выйдя замуж за немолодых мужчин, зачастую заводят романы на стороне среди своих массажистов, водителей или репетиторов.

«Как правило, они альфонсы, очень любят подарки от своих богатых любовниц, щедры на романтику и откровенные разговоры по душам. Эта интрижка опасна тем, что если она решит уйти от мужа, то альфонс не будет ее содержать, он станет намекать, что она далеко не идеал женской красоты, позже и вовсе будет рушить ее самооценку», — объяснила психолог.

Психолог отметила, что влюбляться несколько раз на протяжении жизни и строить новые отношения — нормально, а вот путаница и неразбериха обычно ни к чему не приводят.

«Не норма, когда ты путаешься, в какой дом ехать, когда тебя мучают гнетущее чувство вины и раздражение от неудобных вопросов. Все всем врут: он говорит, что не спит с женой, она — что нет секса с мужем. В итоге всем лучше обратиться к венерологу и пройти качественное лечение», — посоветовала сексолог.

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Психолог объяснила, что выйти из «этого мазохизма» можно, если есть настоящая любовь.

«Только влюбившись, человек понимает, как хорошо быть только с одним человеком и душой, и телом. Третий человек может появиться, если партнера не устраивает секс, если отсутствует душевная близость или она настолько велика, что партнеры стали друг другу как родственники, в связи с чем пропало физическое влечение», — пояснила психолог.

Миллер посоветовала женщинам, недавно ставшим мамами, обращать внимание не только на ребенка, но и на мужа. В противном случае они могут столкнуться с любовным треугольником.

«Любовницы появляются в момент беременности жены или на первом-втором году после рождения ребенка, тогда внимание женщины обращено исключительно на заботу о новорожденном», — отметила Миллер.

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Психолог заявила, женщины, уделяющие время только ребенку, совершают большую ошибку.

«Она показывает, что новый человек теперь гораздо важнее для нее, щедро дарит ему свои нежность и заботу, не включая в этот процесс мужа. Муж — такой же родитель, некоторые процессы ухода и воспитания можно и нужно делегировать ему или делать это совместно. Мужчина тогда не чувствует, что его место заняли, а точно так же испытывает ответственность и понимает важность случившегося», — объяснила сексолог.

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