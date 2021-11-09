Студия MGM показала новые кадры из фильма «Дом Gucci»

Москва, 9 ноября. Студия MGM поделилась новыми снимками и постером из фильма «Дом Gucci» режиссера Ридли Скотта. Главные роли в картине исполнили Леди Гага и Адам Драйвер.

Мировая премьера фильма состоится через две недели — 24 ноября, в России картину покажут только 2 декабря. Создатели киноистории, несмотря на скорый выход фильма в свет, продолжают радовать зрителей свежими новостями и снимками.

Кадр из фильма «Дом Гуччи» /

Сюжет основывается на истории модного бренда, его руководителя Маурицио Гуччи и жены дизайнера. После того как глава модного дома разводится с супругой и не оставляет ей денег на существование, женщина решает заказать убийство.

В конце октября был представлен новый трейлер фильма «Дом Gucci». В новом видео были показаны не только актеры, исполнившие главные роли, но и второстепенные персонажи, которых воплотили Аль Пачино, Сальма Хайек, Джаред Лето и Джереми Айронс.