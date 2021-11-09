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Спецслужбы Израиля применили шпионскую программу для слежки за палестинскими правозащитниками
Весь мир
Спецслужбы Израиля применили шпионскую программу для слежки за палестинскими правозащитниками
Global Look Press  /  Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Yousef Masoud / Keystone Press Agency

Рамалла, 9 ноября. Израиль использовал шпионское программное обеспечение Pegasus для слежки за членами шести палестинских организаций, которые затем были признаны Тель-Авивом террористическими. Об этом сообщила правозащитная группа Front-Line Defenders (FLD), базирующаяся в Дублине.

Согласно ее заявлению, телефоны как минимум шести активистов были взломаны. Наличие Pegasus на мобильных устройствах было обнаружено за несколько дней до того, как их организации внесли в список запрещенных.

Цели Израиля

Речь в данном случае идет о правозащитных группах Addameer, Al-Haq, Defense for Children — Palestine, Bisan Center for Research and Development, а также профсоюзах Union of Agricultural Work Committees и Union of Palestinian Women Committees. По заявлению властей еврейского государства, все они под видом обычных гражданских групп осуществляли организацию и финансирование деятельности ряда антиизраильских движений вроде «Народного фронта освобождения Палестины» (НФОП) и других.

НПО Front-Line Defenders начала расследование после того, как один из сотрудников Al-Haq связался с ней и высказал подозрения о том, что за его группой ведется слежка через мобильные телефоны. Сотрудники организации 17 октября провели встречу с представителями шести палестинских НПО, запросив у них дополнительные данные.

Опасения оправдались уже на следующий день — эксперты обнаружили в шести из 75 мобильных устройств палестинских правозащитников присутствие шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group. Тогда же министр обороны Израиля Бенни Ганц издал постановление о признании указанных организаций террористическими.

Ранее NSO Group, базирующаяся в Тель-Авиве, стала фигурантом ряда громких скандалов — ее программное обеспечение активно применялось властями некоторых государств для доступа к личным данным диссидентов, критиков, журналистов и оппозиционеров. Наиболее известным стало дело о поимке дочери эмира Дубая принцессы Латифы бинт Мухаммад Аль Мактум — ее перемещения отслеживались через смартфон, что позволило задержать ее у берегов Индии при содействии местных служб безопасности.

При этом руководство компании подчеркивало, что не имеет отношения к шпионажу — поставка ПО аравийским монархиям осуществлялась исключительно в интересах защиты их национальной безопасности. В подтверждение своих слов NSO Group даже разорвала контракт с ОАЭ.

Результаты экспертизы FLD подтвердили лаборатории НПО Amnesty International и Университета Торонто. Как сообщается, одной из жертв слежки стал директор центра Bisan Убай Абуди, также взлому подвергся и телефон иерусалимского адвоката и гражданина Франции Салаха Хаммури, которого впоследствии лишили права на жительство в еврейском государстве. Теперь его ожидает депортация.

Правозащитники отметили, что деятельность израильского руководства «вызывает много вопросов». Исполнительный директор FLD Эндрю Андерсон подчеркнул значимость поддержки палестинских активистов и общественных деятелей со стороны международного сообщества, а также осудил попытки правительств во всем мире выдавать журналистов, активистов и критиков власти за террористов.

 

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