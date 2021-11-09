Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 13:29
13:27
Политика
Лавров предложил ЕС использовать опыт Турции в ситуации с нелегалами на границе Польши
13:27
Общество
Госдума одобрила дополнительные отпуска для ухаживающих за инвалидами I группы
13:25
Политика
Политолог Жаров: «Чем громче Киев обвиняет «Газпром», тем жестче будут условия транзита газа»
13:25
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении Mercedes и SsangYong Kyron на севере Петербурга
13:25
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву
13:25
Экономика
Песков: Путин держит на контроле вопрос поставок товаров на Дальний Восток
13:24
Весь мир
Алжир призвал к мирному урегулированию кризиса в Ливии
13:22
Общество
Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
13:21
Общество
Врач Чуланов сообщил, что третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую
13:16
Общество
Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ после ухода Женовача
Все новости

Сотрудники МЧС спасли десятерых жителей многоэтажки при пожаре в Башкирии
Общество
Сотрудники МЧС спасли десятерых жителей многоэтажки при пожаре в Башкирии
62.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Уфа, 9 ноября. Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Октябрьском. Десять человек, включая троих детей, успели вывести из горящего здания.

По данным МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым, который выходил из квартиры на девятом этаже. Пожарные сразу же принялись за ликвидацию возгорания.

Когда сотрудники газодымозащитной службы вскрыли дверь, то нашли 56-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом. Также сотрудники МЧС спасли десять человек.

Ранее пожарные вывели из горящего частного дома в Артеме пострадавшего мужчину. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м., сообщало Deita.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС спасли десятерых жителей многоэтажки при пожаре в Башкирии
пожар мчс башкирия уфа хорошие новости россии
Комментировать