Сотрудники МЧС спасли десятерых жителей многоэтажки при пожаре в Башкирии

Уфа, 9 ноября. Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Октябрьском. Десять человек, включая троих детей, успели вывести из горящего здания.

По данным МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым, который выходил из квартиры на девятом этаже. Пожарные сразу же принялись за ликвидацию возгорания.

Когда сотрудники газодымозащитной службы вскрыли дверь, то нашли 56-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом. Также сотрудники МЧС спасли десять человек.

Ранее пожарные вывели из горящего частного дома в Артеме пострадавшего мужчину. Пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м., сообщало Deita.