В понедельник, 8 ноября, в Москве прошла премьера фильма «16-й». Эту картину высоко оценили зрители и во время технического показа 7 ноября.

Артист Самвел Мужикян поделился с журналистами мнением по поводу фильма. Он выделил блестящую игру актеров и сюжет.

«Жанр сатиры есть, и он читается, а это в нашем кино явление новое, сделано оно классно! Актеры справляются блестяще, и выглядит все это очень даже местами смешно. Это все, что я могу сказать из мною увиденного», — поделился мнением Самвел Мужикян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Фильм повествует о выборах в США в 2016 году, по итогам которых к власти пришел кандидат от Республиканской партии. После этого американцы начали необоснованно твердить о «российском вмешательстве», а предпринимателяи вовсе назвали «угрозой национальной безопасности».

Первыми фильм «16-й» должны были увидеть жители Нью-Йорка 3 ноября, однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил показ без объяснения причин. Создатели фильма через два дня предприняли еще одну попытку показать его в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe, однако правоохранители ворвались в зал на первых же минутах и разогнали всех зрителей.