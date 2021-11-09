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Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
Общество
Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
Кадр из фильма «16-й»  / 

В понедельник, 8 ноября, в Москве прошла премьера фильма «16-й». Эту картину высоко оценили зрители и во время технического показа 7 ноября.

Артист Самвел Мужикян поделился с журналистами мнением по поводу фильма. Он выделил блестящую игру актеров и сюжет.

«Жанр сатиры есть, и он читается, а это в нашем кино явление новое, сделано оно классно! Актеры справляются блестяще, и выглядит все это очень даже местами смешно. Это все, что я могу сказать из мною увиденного», — поделился мнением Самвел Мужикян.

Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Фильм повествует о выборах в США в 2016 году, по итогам которых к власти пришел кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После этого американцы начали необоснованно твердить о «российском вмешательстве», а предпринимателя Евгения Пригожина и вовсе назвали «угрозой национальной безопасности».

Первыми фильм «16-й» должны были увидеть жители Нью-Йорка 3 ноября, однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center отменил показ без объяснения причин. Создатели фильма через два дня предприняли еще одну попытку показать его в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe, однако правоохранители ворвались в зал на первых же минутах и разогнали всех зрителей.

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кино 16-й
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