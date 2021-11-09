Глава МИД ДНР Никонорова: бойцы ВСУ захватили поселок Старомарьевка в «серой зоне»

Донецк, 9 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепились в поселке Старомарьевка, который находится в «серой зоне», между позициями враждующих сторон в Донбассе. Об этом заявила руководитель МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Политический представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова обвинила ВСУ в очередном грубом нарушении Минских соглашений в ходе интервью РИА Новости.

«Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — рассказала руководитель дипломатического ведомства ДНР.

Никонорова подчеркнула, что поселок Старомарьевка был демилитаризован, в нем находились только несколько десятков мирных жителей.