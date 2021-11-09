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Песков: Кремль не комментирует заявление Байдена о киберпреступниках
Политика
Песков: Кремль не комментирует заявление Байдена о киберпреступниках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 ноября. Российская сторона не обладает детальной информацией относительно того, выполнил ли президент США Джо Байден данное своему российскому коллеге Владимиру Путину обещание о киберпреступниках.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что Москва не комментирует заявление хозяина Белого дома о кибербезопасности.

«Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем», — сообщил официальный представитель Кремля.

Как стало известно ранее, Джо Байден заявил, что США намерены сдержать обещание бороться с киберпреступниками. Об этом американский лидер сообщил во время выступления.

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