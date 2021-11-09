Моргенштерну и Элджею снова грозит наказание за пропаганду наркотиков

Москва, 9 ноября. Известных рэперов Моргенштерна и Элджея могут наказать за пропаганду употребления запрещенных веществ. Соответствующий протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик» поступил в Зюзинский суд Москвы 3 ноября.

Пропаганда наркотиков может быть обнаружена в клипах «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Если нарушение подтвердится, «Раймс мьюзик» грозит штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания пока не назначена, передает источник ФАН.