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Моргенштерну и Элджею снова грозит наказание за пропаганду наркотиков

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 13:14
Общество
Моргенштерну и Элджею снова грозит наказание за пропаганду наркотиков
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 9 ноября. Известных рэперов Моргенштерна и Элджея могут наказать за пропаганду употребления запрещенных веществ. Соответствующий протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик» поступил в Зюзинский суд Москвы 3 ноября.

Пропаганда наркотиков может быть обнаружена в клипах «Виски на завтрак» Моргенштерна и Hello Kitty Элджея. Если нарушение подтвердится, «Раймс мьюзик» грозит штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания пока не назначена, передает источник ФАН.

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