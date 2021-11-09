Польский арбитр Стефански обслужит матч сборных России и Кипра в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 ноября. Даниэль Стефански из Польши назначен главным арбитром матча отборочного турнира к ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Бригада поляка Даниэля Стефански будет работать на игре Россия — Кипр, которая пройдет 11 ноября на петербургской «Газпром Арене». Об этом проинформировала пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Помогать Стефански будут Давид Голис и Михал Обукович.

Матч в Петербурге начнется в 20 часов по московскому времени. После восьми туров сборная России с 19 очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Кипр, на счету которого пять баллов, занимает шестую позицию. Первая встреча национальных команд в Никосии завершилась победой сборной России со счетом 2:0.

Ранее бригада Сергея Карасева получила назначение на матч квалификации к ЧМ-2022 между Румынией и Исландией. Поединок пройдет в Бухаресте.