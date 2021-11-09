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Социолог Копатько объяснил массовое бегство украинцев из страны
Общество
Социолог Копатько объяснил массовое бегство украинцев из страны
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 9 ноября. Как показал социологический опрос, 40% украинцев готово навсегда уехать из страны. Комментируя полученные данные, социолог Евгений Копатько сообщил, что такое положение дел не говорит о возможном улучшении ситуации, передает информационное агентство «Новороссия». К массовой эмиграции людей привело сразу несколько факторов, считает эксперт. Это и кризис из-за непрекращающейся войны в Донбассе, и падение промышленного производства, которое вызывает немалые социальные проблемы.

«Подчеркиваю: экономика Украины — это экономика выживания, а не восстановления или бурного развития. Индустриальный рост, перспективы модернизации страны остаются [в таком состоянии], пока мало шансов, что будут изменения в лучшую сторону», — сказал Копатько.

Например, по информации, которую сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, свыше миллиона украинцев эмигрировало в эту страну. Легко понять, что люди уезжают из страны в поисках лучшей жизни, но это сигнал для киевского руководства, чтобы принять незамедлительные меры.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Ростислава Ищенко о взаимодействии Украины и ЕС. Он считает, что страна никогда не вступит в Евросоюз.

 

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украина эмиграция кризис производство война в донбассе
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