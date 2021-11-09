МИД ДНР обвинили Киев в распространении фейков о боевом применении Bayraktar в Донбассе

Донецк, 9 ноября. Утверждения Киева о применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе является фейком. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, распространяемая украинскими военными информация о нанесении удара по позициям Народной милиции ДНР в Донбассе с помощью беспилотника Bayraktar не соответствует действительности, передает РИА Новости.

«Конкретный случай боевого применения Bayraktar не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», — пояснила Никонорова.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения, передает ytro.news.