В Кремле надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для РФ

Москва, 9 ноября. Москва рассчитывает, что обстановка на границе Польши и Белоруссии не примет формы, которые будут угрожать безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе.

«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, представители белорусского оборонного ведомства сообщили о резком наращивании контингента армии Польши в непосредственной близости от границ Белоруссии. Варшава направила к рубежам республики около десяти тысяч солдат и офицеров.