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В Кремле надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для РФ
Политика
В Кремле надеются, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для РФ
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Москва, 9 ноября. Москва рассчитывает, что обстановка на границе Польши и Белоруссии не примет формы, которые будут угрожать безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе.

«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, представители белорусского оборонного ведомства сообщили о резком наращивании контингента армии Польши в непосредственной близости от границ Белоруссии. Варшава направила к рубежам республики около десяти тысяч солдат и офицеров.

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белоруссия польша песков
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