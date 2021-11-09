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Шутка ведущего Норкина про секс после вакцинации рассмешила гостей «Места встречи»
Политика
Шутка ведущего Норкина про секс после вакцинации рассмешила гостей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 9 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал зрителей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом. На этот раз шутка журналиста была посвящена теме вакцинации.

В эфире телеканала НТВ приглашенные эксперты обсудили вопросы вакцинации, локдауна и сертификатов. Тема политической передачи называлась «И снова здравствуйте?!». Стоит отметить, что ток-шоу отличается от других аналогов более юмористическим характером.

Во время дискуссии Андрей Норкин традиционно решил разбавить обстановку искрометным анекдотом. Журналист вернулся к первой части обсуждений, где затрагивался вопрос вакцинации от коронавируса.

Шутка ведущего Норкина про секс после вакцинации рассмешила гостей «Места встречи»
ntv.ru / Prt Scr

«По первой части сегодня (анекдот. — Прим. ФАН), потому что для меня тема злободневная, как никак прививку делал очередную.

— Доктор, скажите, пожалуйста, а можно заниматься сексом сразу после вакцинации?

— Нет, идите домой», - закончил шутку ведущий.

После этого приглашенные эксперты и зрители начали смеяться и громко аплодировать очередной юмореске телеведущего.

Как стало известно ранее, Андрей Норкин сумел развеселить гостей передачи «Место встречи» анекдотом про Хеллоуин. На этот раз шутка телеведущего была посвящена «страшным» подругам жены, которых она хотела пригласить 31 октября.

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норкин вакцинация место встречи анекдот
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