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Госдума приняла закон о сверхурочной работе многодетных сотрудников
Общество
Госдума приняла закон о сверхурочной работе многодетных сотрудников
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Москва, 9 ноября. Многодетных сотрудников с детьми младше 14 лет привлекать к сверхурочной или ночной работе можно только с их согласия, такой закон в третьем чтении приняла Госдума.

Новый закон вводит дополнительные гарантии при направлении в командировки и привлечении сотрудников к работе в вечернее время, выходные и праздничные дни. К перечню работников, от которых требуется письменное согласие на внеурочную или ночную работу и командировки, добавились родители с тремя и более детьми. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс России.

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены с правом отказаться от направления в командировку или от привлечения к сверхурочной работе. Закон устанавливает необходимость получения письменного согласия сотрудника данной категории для выполнения работы в указанное время.

Депутаты Государственной думы предложили вдвое повысить бюджет на предоставление жилплощади детям-сиротам — с 10 до 20 млрд рублей. Подробнее об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

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