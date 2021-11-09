Трейдер Мынбаев рассказал, как увеличить доход с помощью технологии блокчейн

О заработке на криптовалюте сейчас не говорит разве что ленивый. Блокчейн-технологии открыли новые возможности для пополнения собственного бюджета. Одним из самых простых способов стало создание ферм для майнинга криптовалюты, но в последнее время этот метод теряет привлекательность из-за резкого подорожания видеокарт. Однако есть множество других способов заработать с помощью блокчейн-технологии. О некоторых из них в беседе с ФАН рассказал трейдер, эксперт в области развития проектов, основанных на технологии блокчейн, основатель Amir Capital Group Марат Мынбаев.

По словам собеседника издания, самый распространенный способ получения дохода — покупка и продажа криптоактивов. На биржах приобретаются те или иные монеты по низкой цене и продаются по более высокой. Здесь главное поймать момент снижения и роста валюты, полученная разница составляет заработок трейдера.

«Можно проводить такие операции на биржах, где также существуют специальные алгоритмы для трейдинга, когда специальные программы ищут возможности для покупки и продажи монет, делая подсказки для инвестора или совершая операции самостоятельно, в автоматическом режиме», — рассказал финансист.

Если же человек сомневается в своих способностях, то он, по словам эксперта, может воспользоваться услугой доверительного управления криптоактивами. Ее предлагают многие известные компании, которые на средства инвесторов совершают операции на рынке и берут за это определенную комиссию. Мынбаев считает, что это относительно безопасный и гарантированный вариант для заработка, поскольку брокеры обычно лучше разбираются в крипторынке. Опасность потерять вложенные средства здесь более низкая, чем при совершении сделок самостоятельно. Также можно использовать одну из самых консервативных стратегий — покупка криптовалюты на длительный срок.

Из личного архива Марата Мынбаева /

«Задача в том, чтобы приобретать активы, которые даже при условии краткосрочного падения все равно будут расти на длительном периоде. Например, все знают про биткоин, который хоть и снижается время от времени, но на протяжении долгого срока показывает рост на тысячи процентов. Инвесторы, которые приобрели монету несколько лет назад или даже в начале этого года, получили очень высокую прибыль», — объяснил трейдер.

По словам Мынбаева, деньги можно вложить и в недвижимость, но не обычным способом, а с помощью токенов. Инвестор приобретает, к примеру, токены, которые дают право на часть жилого комплекса в США или гостиницы на берегу океана. Со временем такую своеобразную валюту можно обменять на долю в недвижимости, которая будет доступна только для владельцев такого актива.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Одним из последних трендов стали инвестиции в искусство (NFT). Как объяснил эксперт, они подразумевают приобретение авторских прав на художественный объект или предмет искусства в его цифровом выражении. Этот вид инвестиций пользуется в настоящее время повышенным интересом во всем мире, даже Эрмитаж недавно продал права на изображения нескольких картин в цифровом виде. NFT позволяет купить не сам товар, а право собственности на него, прикрепив токен с данными о владельце к файлу.

«Токены также используют для инвестиций в акции. Такие токены обеспечены реальной ценной бумагой и зависят от ее стоимости на фондовом рынке. Это производный финансовый инструмент, который обеспечен акцией. Таким образом, например, можно приобрести токены на самые известные компании в мире, а исполнение обязательств по активу обеспечивается смарт-контрактом», — объяснил Мынбаев.

Заработком с помощью блокчейн-технологий не пренебрегают и голливудские звезды. Так режиссер Квентин Тарантино планирует продать на аукционе семь вырезанных сцен из его фильма «Криминальное чтиво». Эпизоды будут доступны в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Также у всех желающих появится возможность приобрести оригинальный сценарий культового боевика и аудиокомментарии кинематографиста.