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Появились кадры с Виолой Дэвис в роли жены Барака Обамы из сериала «Первая леди»
Общество
Появились кадры с Виолой Дэвис в роли жены Барака Обамы из сериала «Первая леди»
Global Look Press  /  Camilla Morandi/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 9 ноября. Первые кадры с американской актрисой Виолой Дэвис в роли Мишель Обамы появились в Сети. Она сыграла жену экс-президента США Барака Обамы в сериале «Первая леди».

Проект канала Showtime посвящен политической и личной жизни сразу трех американских первых леди: Бетти Форд, Элеоноры Рузвельт и Мишель Обамы. Кадры с Дэвис в роли супруги первого темнокожего президента США опубликовал журнал Entertainment Weekly.

Роль Бетти Форд досталась Мишель Пфайфер, а супругу Теодора Рузвельта воплотит на экране Джиллиан Андерсон. Премьера «Первой леди» запланирована на весну 2022 года. Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир, а спродюсировала шоу Кэти Шульман.

Ранее Барак Обама отметил 60-летие, устроив в честь этого события шумную вечеринку. Мероприятие, на которое позвали сотню гостей, спровоцировало грандиозный скандал в Сети. Пользователи возмутились, что экс-президент США устроил праздник в разгар пандемии.

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обама дэвис первая леди
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