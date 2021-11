Появились кадры с Виолой Дэвис в роли жены Барака Обамы из сериала «Первая леди»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Первые кадры с американской актрисой Виолой Дэвис в роли Мишель Обамы появились в Сети. Она сыграла жену экс-президента США Барака Обамы в сериале «Первая леди».

Проект канала Showtime посвящен политической и личной жизни сразу трех американских первых леди: Бетти Форд, Элеоноры Рузвельт и Мишель Обамы. Кадры с Дэвис в роли супруги первого темнокожего президента США опубликовал журнал Entertainment Weekly.

It's time to head east to retrace the lives of three memorable women in #TheFirstLady. https://t.co/OcvJFdnemu