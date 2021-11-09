Российский арбитр Карасев обслужит матч сборных Румынии и Исландии

Бухарест, 9 ноября. Арбитр ФИФА Сергей Карасев обслужит матч квалификации к ЧМ-2022, в котором сборная Румынии примет Исландию.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте о назначении бригады Сергея Карасева на поединок Румыния — Исландия. Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет в Бухаресте 11 ноября. Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Игорь Гаврилин.

Матч в Бухаресте начнется в 22:45 по московскому времени. После восьми туров сборная Румынии с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы J. Исландская национальная команда, в активе которой восемь баллов, располагается на пятой позиции.

Ранее сборная России по футболу собралась в Петербурге в преддверии матча квалификации ЧМ-2022 с Кипром. Видео встречи игроков и тренеров было опубликовано пресс-службой национальной команды.