Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 13:27
13:27
Политика
Лавров предложил ЕС использовать опыт Турции в ситуации с нелегалами на границе Польши
13:27
Общество
Госдума одобрила дополнительные отпуска для ухаживающих за инвалидами I группы
13:25
Политика
Политолог Жаров: «Чем громче Киев обвиняет «Газпром», тем жестче будут условия транзита газа»
13:25
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении Mercedes и SsangYong Kyron на севере Петербурга
13:25
Происшествия
Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву
13:25
Экономика
Песков: Путин держит на контроле вопрос поставок товаров на Дальний Восток
13:24
Весь мир
Алжир призвал к мирному урегулированию кризиса в Ливии
13:22
Общество
Актер Мужикян оценил фильм «16-й»: «Это новое явление в нашем кино»
13:21
Общество
Врач Чуланов сообщил, что третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую
13:16
Общество
Дарья Мороз и Андрей Бурковский вернулись в МХТ после ухода Женовача
Все новости

Российский арбитр Карасев обслужит матч сборных Румынии и Исландии
Спорт
Российский арбитр Карасев обслужит матч сборных Румынии и Исландии
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Бухарест, 9 ноября. Арбитр ФИФА Сергей Карасев обслужит матч квалификации к ЧМ-2022, в котором сборная Румынии примет Исландию.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте о назначении бригады Сергея Карасева на поединок Румыния — Исландия. Матч отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет в Бухаресте 11 ноября. Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Игорь Гаврилин.

Матч в Бухаресте начнется в 22:45 по московскому времени. После восьми туров сборная Румынии с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы J. Исландская национальная команда, в активе которой восемь баллов, располагается на пятой позиции.

Ранее сборная России по футболу собралась в Петербурге в преддверии матча квалификации ЧМ-2022 с Кипром. Видео встречи игроков и тренеров было опубликовано пресс-службой национальной команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский арбитр Карасев обслужит матч сборных Румынии и Исландии
футбол исландия румыния карасев назначение
Комментировать