Памфилова: глава Мосгоризбиркома Ермолов решил покинуть свой пост

Москва, 9 ноября. Руководитель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть занимаемую должность. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Центризбирком намерен рекомендовать на должность главы Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. Она вошла в состав городской комиссии в прошлом году.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», — отметила Памфилова.

До этого председатель Центризбиркома подвела итоги своей пятилетней работы. По словам Памфиловой, за время ее работы в ЦИК было сделано все, чтобы система стала максимально прозрачной и открытой.