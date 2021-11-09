Дочь Ларисы Долиной рассказала о болезненном расставании певицы с третьим мужем

Москва, 9 ноября. Знаменитая певица Лариса Долина тяжело переживала развод с третьим мужем Ильей Спицыным, с которым была в браке почти 20 лет. Дочь артистки Ангелина Миончинская раскрыла подробности страданий матери.

По словам дочери исполнительницы, артистка тяжело переживала развод. Долина прожила в браке со Спицыным 18 лет. Наследница звезды смело рассказала, как тяжело было матери, когда та осталась без мужчины в доме. Ангелина не смогла смотреть на страдания матери и предложила ей жить вместе.

«Я настояла на этом, когда стало понятно, что мама расходится с мужем. Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: «Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?» Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру — когда поняли, что вместе нам комфортно», — сказала дочь Ларисы Долиной в интервью изданию «Караван историй».

После расставания певица решила сосредоточиться на себе: она основательно занялась здоровьем и фигурой. Осенью появились слухи, что у артистки появился новый кавалер. Певец Валерий Леонтьев обмолвился о возлюбленном артистки, когда поздравлял королеву джаза с днем рождения.