Зрители премьеры фильма «16-й» услышали новый трек Шнурова в киноленте

Санкт-Петербург, 9 ноября. Более 90 тысяч просмотров набрал трек экс-солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Новая песня прозвучала в финале фильма «16-й» бизнесмена Евгения Пригожина. Официальная премьера картины прошла вечером 8 ноября, ее посмотрели более 200 тысяч человек.

Именно финальные кадры фильма, на которых все герои собираются вместе и танцуют под трек Сергея Шнурова, стали своего рода клипом. Сейчас его активно распространяют в соцсетях.

Кстати, отрывок песни пользователи Сети смогли услышать еще месяц назад. Тогда солистка проекта «Зоя» Ксения Руденко представила в своем аккаунте небольшое видео с танцем, который затем стал флешмобом. Фоном к ролику и послужила песня бывшего фронтмена «Ленинграда». Еще тогда многие пользователи писали о том, что хотели бы услышать композицию целиком. После показа фильма «16-й» новый трек появился в широком доступе.

Сюжет картины строится вокруг событий, предшествовавших выборам 45-го президента США в октябре 2016 года. Как отмечают многие зрители, создатели картины собрали все клише и штампы о якобы российском «вмешательстве» в ход выборов.

Напомним, что сразу после избрания Дональда Трампа в США появились слухи о некой группе «русских хакеров», которые и обеспечили кандидату от Республиканской партии победу. В течение нескольких лет спецслужбы проводили расследование, однако им так и не удалось доказать «причастность» России к победе Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, первый показ фильма «16-й» должен был пройти в Нью-Йорке 3 ноября, но был отменен американской стороной без объяснения причины. Авторы киноленты договорились о премьере с другой сетью, однако полицейские в США разогнали зрителей.