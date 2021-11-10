ФАН публикует список стран, открытых для россиян после вакцинации «Спутником V»

Российская вакцина «Спутник V» пока еще не признана Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщила старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, произойти это должно в конце 2021 года. Несмотря на это, многие государства уже лично убедились в том, что «Спутник V» — одна из самых эффективных вакцин в мире. Они признали ее на своей территории. ФАН составил список стран, которые открыты для российских туристов, привитых «Спутником V».

Без ПЦР-теста

Без ПЦР-теста в список открытых стран для привитых «Спутником V» туристов входят Абхазия, Албания, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Кипр, Киргизия, Ливан, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Северная Македония, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Хорватия, Черногория.

Въезжать на территорию Венгрии, Албании и Турции без ограничений могут туристы, привитые не только «Спутником V», но и другими разработанными в России вакцинами — например, «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

ФБА «Экономика сегодня» /

С ПЦР-тестом

Для вакцинированных «Спутником» также открыты Азербайджан, Барбадос, Бахрейн, Венесуэла, Греция, Джибути, Зимбабве, Индия, Иран, Катар, Кения, Маврикий, автономный регион Португалии Мадейра, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Сербия, Таиланд, Чили, Шри-Ланка. Попасть в одну из перечисленных стран можно только с отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 ноября в Таиланд могут прилетать полностью привитые от коронавируса туристы из 63 стран без прохождения карантина. Россия входит в их число. Необходимо предоставить сертификат о вакцинации (с момента введения второго компонента должно пройти не менее 14 дней). Дети до 18 лет, путешествующие с родителями, допускаются без подтверждения вакцинации.

Помимо Таиланда пускают туристов только через 14 дней после второго компонента вакцины Турция, Египет, Кипр, Черногория.

Также свои двери для привитых туристов с ПЦР-тестом с 15 ноября откроет Израиль.

Федеральное агентство новостей /

Важно

Греция входит в число стран, которые признают вакцину «Спутник V». Но греческое цифровое приложение не распознает ее QR-код. Россияне, сделавшие прививку, могут предъявлять сертификат в бумажном виде.

Информация об открытых границах для вакцинированных постоянно обновляется. Но некоторые ограничения все равно остаются, а карантинные меры в каждой стране различаются. Одни государства могут потребовать справку об отрицательном тесте на COVID-19 и дополнительные документы, несмотря на полный пройденный курс вакцинации, другие — пребывание на карантине по прибытии или по возвращении. И только немногим странам на данный момент сертификата о вакцинации достаточно, чтобы попасть в страну.

Ранее стало известно, что власти России запустили чартерные рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). Благодаря чартеру путевки в эти города снизились в цене на 20%.