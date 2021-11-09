ПФР напомнил неполным семьям о возможности получить новое детское пособие

Москва, 9 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил россиянам о возможности получить еще одну президентскую выплату. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий, уточнили представители соцслужбы.

В ПФР отметили, что денежные средства на карты граждан поступят до 30 ноября. На ежемесячные выплаты могут рассчитывать неполные семьи, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. При этом семья должна считаться малоимущей. Определяется статус на основании среднедушевого дохода. В данном случае он не может превышать размера прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, пишет Konkurent.ru

«Сама выплата является федеральной мерой поддержки. Это значит, что получить средства могут жители любого региона России. А вот размер выплаты зависит от региона и составляет 50% от размера прожиточного минимума, установленного в субъекте на детей», — объясняет издание.

На сегодняшний день самый маленький размер такого пособия выплачивается жителям Белгородской области. Он равен 4 682 рублям. Максимальную сумму пособия получают семьи из Чукотского автономного округа. В этом регионе на каждого ребенка приходится по 11 491 руб.

Выплаты пособий на детей за ноябрь уже начались в регионах России. Перечислению денег российским семьям не помешали даже объявленные нерабочие дни.