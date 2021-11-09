Пользователь китайского WeChat объяснил, как правильно варить пельмени

Пекин, 9 ноября. Повар из Поднебесной поделился на портале WeChat тремя секретами варки идеальных пельменей, которые в Китае считаются традиционным зимним блюдом.

По древней легенде, пельмени изобрел китайский лекарь Чжан Чжунцзин для лечения обморожения, поэтому блюдо особенно популярно в зимнее время. Во многих семьях сохранилась традиция самостоятельно делать заготовки, но некоторые покупают в магазине замороженные.

При варке мерзлых полуфабрикатов возникают сложности, так как они часто лопаются, развариваются и склеиваются. Пельмени нельзя кидать в кипящую воду, предостерегает китайский повар, материал опубликовало издание «ИноСМИ».

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Причина того, что пельмени лопаются при варке, — разница температур. Заготовки из морозилки попадают в кипящую воду, тесто расширяется и разваливается. Крахмал на поверхности полуфабриката при высокой температуре приводит к их склеиванию. В итоге получается суп с тестом и фрикадельками.

Возникает дилемма — если разморозить пельмени перед варкой, то они слипнутся, если бросить замороженными — развалятся. Самый правильный способ — замочить мерзлые заготовки в воде на три минуты.

Это первый совет. Таким образом пельмени можно быстро довести до оптимальной температуры, при этом тесто впитает воду и станет более пластичным. Воду в кастрюле нельзя доводить до кипения, полуфабрикаты нужно кидать, как только на дне появятся пузырьки.

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Совет второй — вода должна быть примерно 55-60 градусов, именно об этом свидетельствуют пузырьки на дне кастрюли. Если она будет холоднее, варить пельмени придется дольше, есть риск, что они слипнутся. В кипящей воде тесто лопнет. После погружения пельмени нужно помешивать.

«После того, как вода закипит, добавьте в кастрюлю стакан холодной воды и дождитесь повторного закипания. Затем повторите этот шаг — добавьте стакан воды. После третьего закипания остается только выловить пельмени, и можно приступать к трапезе», — раскрыл главный секрет китайский пользователь.

Холодная вода необходима для того, чтобы температура нагрева оставалась равномерной. Применяя эти рекомендации, получится сварить идеальные пельмени, уверен автор.

Продажи полуфабрикатов в России выросли на 1%. При этом спрос на творог, яйца и шоколад упал в 2021 году. Майонез стали покупать чаще на 2%, пельмени и вареники — на 2%. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис «СберМаркет».