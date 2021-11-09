Шойгу: пандемия не повлияла на боевую подготовку Вооруженных сил России в 2021 году

Москва, 9 ноября. Сложная эпидемиологическая обстановка не повлияла на интенсивность боевой подготовки Вооруженных сил России в 2021 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с начала года было проведено более 18 тысяч основных мероприятий боевой подготовки, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск», — пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оборонному ведомству оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.