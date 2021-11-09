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Шойгу: пандемия не повлияла на боевую подготовку Вооруженных сил России в 2021 году
Армия
Шойгу: пандемия не повлияла на боевую подготовку Вооруженных сил России в 2021 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 ноября. Сложная эпидемиологическая обстановка не повлияла на интенсивность боевой подготовки Вооруженных сил России в 2021 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с начала года было проведено более 18 тысяч основных мероприятий боевой подготовки, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск», — пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оборонному ведомству оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.

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